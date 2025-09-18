Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:30

Свекла по-новому: запекаем в фольге с чесноком и сыром чеддер

Если ищете необычный, но очень простой гарнир, попробуйте запеченную свеклу в фольге в духовке с чесноком и сыром чеддер. Это блюдо удивит и насытит, а готовится оно почти без усилий и всегда получается вкусным. Подходит для семейного ужина, обеда на работе или даже для гостевого меню.

Запеченную свеклу в фольге в духовке с чесноком и сыром чеддер готовят из свежих корнеплодов среднего размера. Корнеплод тщательно моют, сушат, заворачивают в фольгу и отправляют в разогретую до 200 градусов духовку на 40–50 минут, пока он не станет мягким. Когда свекла остынет, ее очищают от кожицы, нарезают кружочками или дольками и выкладывают на противень, застеленный бумагой. Сверху посыпают мелко натертым сыром чеддер, добавляют измельченный чеснок, слегка солят и перчат по вкусу.

Запекайте свеклу еще 10–12 минут при 180 градусах, чтобы сыр расплавился и появилась аппетитная корочка. Готовую запеченную свеклу в фольге в духовке с чесноком и сыром чеддер подавайте горячей, украсив свежей зеленью. Это отличное решение для тех, кто любит яркие и насыщенные вкусы, а также для тех, кто хочет удивить близких новым гарниром.

Ранее мы делились с вами простым рецептом заготовки борща на зиму. Приятного аппетита!

