Обалденная выпечка за 15 минут: пирожки «Три сыра» на скорую руку

Пирожки «Три сыра» на скорую руку — это обалденная выпечка, которая готовится за 15 минут. В них сливочные нотки моцареллы, пикантность чеддера и солоноватый акцент пармезана создают взрывной вкусовой букет.

Для приготовления разморозьте 500 г готового слоеного теста, раскатайте и нарежьте на квадраты. Для начинки смешайте 150 г тертой моцареллы, 100 г чеддера и 50 г пармезана, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сливок, зубчик чеснока и зелень. На каждый квадрат выложите начинку, защипните края и смажьте пирожки взбитым желтком. Выпекайте 15 минут при 200 градусах до золотистого цвета.

Подавайте горячими — хрустящая текстура снаружи и тягучая сырная начинка внутри не оставят равнодушным ни одного гурмана! Это блюдо станет хитом на любом столе и спасет в ситуации, когда гости уже на пороге.

