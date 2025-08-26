Медовые плюшки: обалденная вкуснятина из самых простых продуктов

Сладкие медовые плюшки — это невероятно ароматная выпечка с золотистой хрустящей корочкой и нежной медовой начинкой внутри. Готовится эта обалденная вкуснятина из самых простых продуктов.

Для приготовления замесите тесто из 500 г муки, 100 г растопленного сливочного масла, 100 г меда, 2 яиц, 1 ч. л. соды и щепотки соли. Добавьте 1 ч. л. корицы и цедру половины лимона для аромата. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Разделите его на небольшие шарики, раскатайте в жгутики и сформируйте крендели. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Готовые крендели можно дополнительно смазать медом и посыпать сахарной пудрой для еще большего вкуса. Подавайте их теплыми или холодными — они одинаково хороши в любом виде.

