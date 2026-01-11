Атака США на Венесуэлу
Страпацада — греческая яичница с томатным пюре, которая заряжает с утра: готовлю на всю семью за 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от обычной яичницы? Страпацада станет глотком свежего воздуха. Она готовится так же быстро, но дарит совершенно новые ощущения. Это блюдо богато белком, ликопином из томатов и полезными жирами. Оно сытное, но не тяжелое, идеально подходит для энергичного начала дня или быстрого, но полноценного ужина.

Спелый помидор среднего размера (1 шт.) тщательно мою. Разрезаю его пополам и натираю мякотью на крупной терке прямо над миской, оставляя только кожицу в руках. Получается чистое томатное пюре без шкурки.

В сковороду с толстым дном наливаю оливковое масло (2 ст. л.) и выкладываю томатное пюре. Ставлю на сильный огонь. Добавляю соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Постоянно помешивая, готовлю 2–3 минуты, пока масса не загустеет и не перестанет сильно булькать.

Сыр фету (60 г) аккуратно крошу пальцами на небольшие кусочки и добавляю в сковороду к томату. Перемешиваю и готовлю еще около 1 минуты. Яйца (2 шт.) слегка взбиваю вилкой в отдельной миске, не доводя до пышной пены.

Убавляю огонь под сковородой до минимума или вовсе выключаю. Тонкой струйкой вливаю взбитые яйца в томатную массу с фетой. Сразу же начинаю активно и быстро перемешивать содержимое сковороды лопаткой или вилкой, чтобы яйца равномерно смешались с соусом и схватились мелкими, нежными хлопьями.

Как только яйца загустеют до нужной вам консистенции (обычно это 1–2 минуты), снимаю сковороду с огня. Подаю страпацаду сразу, горячей, прямо из сковороды, с кусочком свежего хлеба, чтобы вытереть все дочиста.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
