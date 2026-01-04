Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 января

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к настоящему моменту перехвачен 21 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», — подчеркнул Собянин в своем Telegram-канале.

Пока нет официальных данных о разрушениях или пострадавших.

Столичные аэропорты Внуково и Жуковский приостанавливали деятельность. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, около 50 рейсов задерживаются в аэропорту Внуково из-за беспилотников в небе. По данным канала, ВСУ пытаются атаковать Москву дронами-камикадзе.

Авторы канала со ссылкой на жителей Одинцовского и Домодедовского округов пишут, что были слышны около пяти взрывов, также наблюдались вспышки в небе.

«Жители Одинцовского и Домодедовского округов рассказали, что в общей сложности было слышно четыре-пять взрывов и видны вспышки в небе», — говорится в посте.

Telegram-канал Mash также сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали в районе базы отдыха «Витро Вилладж» на территории Новой Москвы. Пожара не возникло, и, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия находятся специалисты, проводящие необходимые работы.

Также, по сведениям Mash, местные жители сообщают о взрывах над Зеленоградом и Лобней.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 3 января Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах в пригороде Краснодара. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали. По данным SHOT, системы противовоздушной обороны отработали по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины, около семи взрывов над Краснодаром было зафиксировано с 23:30 мск, также был слышен гул мотора.

Кроме того, жителей республик Северного Кавказа в ночь на субботу, 3 января, предупредили об опасности атаки беспилотников и возможном ограничении мобильного интернета. В Telegram-канале управления МЧС по Дагестану призвали жителей быть бдительными и осторожными, а также поискать укрытие на случай удара дрона.

До этого в Пензенской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, дрон упал за территорией населенного пункта. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования, написал он.

В небе над Брянской областью также было уничтожено 40 украинских беспилотников, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В Рязанской области средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА, обошлось без жертв и пострадавших. Еще 14 беспилотников сбили над Тульской областью, также без трагических последствий.

