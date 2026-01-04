ВСУ за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР

ВСУ ни разу не обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, передает пресс-служба управления администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины. Такая статистика фиксировалась на протяжении последних суток.

Ноль фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков работали расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он информировал о еще пяти дронах, которые не смогли атаковать город.

Также в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. В частности, подразделения Южной группировки войск провели активные действия, приведшие к освобождению данной территории.