ВСУ ни разу не обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, передает пресс-служба управления администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины. Такая статистика фиксировалась на протяжении последних суток.
Ноль фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины, — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков работали расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он информировал о еще пяти дронах, которые не смогли атаковать город.
Также в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. В частности, подразделения Южной группировки войск провели активные действия, приведшие к освобождению данной территории.