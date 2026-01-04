Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 07:18

ВСУ за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

ВСУ ни разу не обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, передает пресс-служба управления администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины. Такая статистика фиксировалась на протяжении последних суток.

Ноль фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. На местах падения их обломков работали расчеты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До этого он информировал о еще пяти дронах, которые не смогли атаковать город.

Также в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. В частности, подразделения Южной группировки войск провели активные действия, приведшие к освобождению данной территории.

ВСУ
атаки
ДНР
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ обрушили беспилотники на Губкин в Белгородской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 января
Овечкин покинул лед с кровавой раной на лице
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 90 украинских БПЛА
ВСУ за минувшие сутки ни разу не обстреляли территорию ДНР
Пентагон спрогнозировал будущее операции США против Мадуро
Зеленский потребовал присутствия войск Британии и Франции на Украине
Россиянам дали совет, как сохранить фигуру во время новогодних праздников
Российский хоккеист стал звездой матча НХЛ
В Британии назвали новые цели Трампа после Венесуэлы
Гаубицу ВСУ в Запорожской области превратили в металлолом
Верховный суд Венесуэлы назвал фамилию и. о. президента
Отразили две контратаки ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 января
Подразделения ВСУ лишились подземных укреплений в Херсонской области
На Украине сочли операцию США в Венесуэле тревожным симптомом
Самые лучшие постные вареники с капустой — вкуснее обычных! Быстрый рецепт
Захваченного Мадуро и его жену могут разлучить в американской тюрьме
«Это джокер»: на ЗАЭС объяснили важность станции для Украины
«Сцена секса»: Зеленский двусмысленно оговорился о встрече в Париже
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.