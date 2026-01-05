Стало известно, какую выплату Байден получает на пенсии

Бывший президент США Джо Байден вышел на самую крупную государственную пенсию среди всех экс-глав американской администрации. Как сообщает газета The New York Post (NYP), его ежегодные выплаты составят около $417 тыс. (33 млн рублей).

Эта сумма превышает зарплату, которую Байден получал на посту президента. По данным издания, его пенсия оказалась в два раза выше, чем у другого бывшего лидера США — Барака Обамы.

Вице-президент американского Национального фонда налогоплательщиков Демиан Брэди пояснил, что благодаря своей многолетней политической карьере, включавшей долгие годы в сенате США и на посту вице-президента, Байден смог получать выплаты сразу из двух пенсионных фондов. Это позволило ему выйти на столь значительную пенсию уже в первый год после ухода с поста.

Ранее Хантер Байден заявил, что слабая иммиграционная политика и вывод американских войск из Афганистана стали главными ошибками его отца на посту президента США. Он назвал эти решения «катастрофическими неудачами» и подчеркнул, что не может принять то, как именно проходил вывод войск.

До этого действующий американский лидер Дональд Трамп назвал 46-го президента США дураком из-за того, что тот санкционировал крупные расходы, в том числе на помощь Украине. Он напомнил, что теперь Вашингтон не тратит денег.