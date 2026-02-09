Клебо высказался о решении судей по поводу среза дистанции Деложа

Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 03:08

Йоханнес Клебо Йоханнес Клебо Фото: Tomi HÃ„Nninen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Шестикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо поддержал решение судей не дисквалифицировать французского лыжника Матиса Деложа, передает NRK. По его словам, это было бы слишком строго.

Считаю, что было бы слишком строго дисквалифицировать его за это. Он получил желтую карточку, и этого, наверное, достаточно, — заявил Клебо.

Он также добавил, что срез дистанции не позволил французскому лыжнику сэкономить значительное время. Норвежец оценил это преимущество лишь в одну секунду.

Ранее стало известно, что российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в итальянском Тезеро. Он преодолел дистанцию 20 километров, уступив победителю 3,6 секунды.

До этого американская горнолыжница Линдси Вонн получила серьезную травму во время заезда на Олимпиаде в Италии. После падения на трассе она не смогла самостоятельно подняться и была эвакуирована на вертолете, а соревнования временно приостановили. Вонн, вернувшаяся в спорт в 2024 году, является олимпийской чемпионкой 2010 года.

