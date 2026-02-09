Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 05:14

Российский сержант спас товарищей при атаке дрона ВСУ

МО РФ: сержант Ильин эвакуировал четверых раненых при атаке дрона ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Сержант Дмитрий Ильин в ходе боя успешно эвакуировал с линии боевого соприкосновения четверых раненых товарищей, сообщило Минобороны РФ. В министерстве указали, что после всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Используя накопленный опыт, сержант Ильин незамедлительно открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил вражеский FPV-дрон, после чего продолжил эвакуацию раненых товарищей, — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали использовать новейшую радиолокационную станцию российского производства, способную обнаруживать в том числе микробеспилотники. Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, РЛС отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Он уточнил, что основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

