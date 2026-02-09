Психолог раскрыла опасность наказания мужчины женским молчанием

Наказание молчанием может привести к разрушению эмоциональной близости между партнерами, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, перерыв в общении с любимым человеком допустим только для того, чтобы успокоиться и не сказать чего-то необдуманного.

В первую очередь важно понимать: дистанция может быть здоровой формой самозащиты. Если женщина сталкивается с нарушением личных границ, агрессией, эмоциональным давлением, уход в молчание бывает необходим. Но ключевое условие — она не превращает это в драму. Нет скандалов, слез и угроз. Есть четкий сигнал: «Мне нужно время». Такая пауза помогает обоим партнерам остыть и не сказать лишнего. Но если молчание используется как инструмент давления, это уже манипуляция. Когда женщина замолкает, не чтобы разобраться в чувствах, а чтобы проучить, заставить мужчину нервничать или почувствовать вину — это разрушает близость, — предупредила Александрова.

Она подчеркнула, что зрелая дистанция является не наказанием, а скорее способом взять паузу без обесценивания и эмоциональных всплесков. По словам психолога, это время для размышлений, когда женщина не должна ждать, что ее партнер вернется с извинениями. Александрова пояснила, что как раз в этот период мужчина может задуматься о происходящем в отношениях.

