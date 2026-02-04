Психолог перечислила лучшие места для знакомств

Людям, желающим построить серьезные отношения, лучше знакомиться на профессиональных выставках, бизнес-мероприятиях, образовательных курсах или тренингах, заявила «Москве 24» психолог Полина Шаповалова. Шансы встретить там партнера, готового к созданию семьи, гораздо выше, чем в клубах или барах.

Знакомства в реальной жизни остаются предпочтительными, поскольку только при личной встрече можно составить адекватное впечатление о человеке: оценить его внешний вид, манеры, речь и поведение в разных ситуациях. Это позволяет сразу понять, насколько комфортно и спокойно вместе, возникает ли искренняя симпатия, — отметила Шаповалова.

Она сравнила современные онлайн-площадки для знакомств с маркетплейсами. По мнению психолога, такие сайты зачастую ориентированы на краткосрочные связи. За привлекательными профилями там нередко скрываются совсем другие люди, предупредила эксперт.

Ранее психолог Родион Чепалов заявил, что влюбленность связана с сильным переживанием эмоций, которое дарит определенный человек. По его словам, мозг в такой период «работает как на аттракционе» — быстро и немного неустойчиво.