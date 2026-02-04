Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:27

Психолог перечислила лучшие места для знакомств

Психолог Шаповалова посоветовала знакомиться на профессиональных выставках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Людям, желающим построить серьезные отношения, лучше знакомиться на профессиональных выставках, бизнес-мероприятиях, образовательных курсах или тренингах, заявила «Москве 24» психолог Полина Шаповалова. Шансы встретить там партнера, готового к созданию семьи, гораздо выше, чем в клубах или барах.

Знакомства в реальной жизни остаются предпочтительными, поскольку только при личной встрече можно составить адекватное впечатление о человеке: оценить его внешний вид, манеры, речь и поведение в разных ситуациях. Это позволяет сразу понять, насколько комфортно и спокойно вместе, возникает ли искренняя симпатия, — отметила Шаповалова.

Она сравнила современные онлайн-площадки для знакомств с маркетплейсами. По мнению психолога, такие сайты зачастую ориентированы на краткосрочные связи. За привлекательными профилями там нередко скрываются совсем другие люди, предупредила эксперт.

Ранее психолог Родион Чепалов заявил, что влюбленность связана с сильным переживанием эмоций, которое дарит определенный человек. По его словам, мозг в такой период «работает как на аттракционе» — быстро и немного неустойчиво.

отношения
психологи
общество
знакомства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.