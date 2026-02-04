Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:28

Психолог объяснил феномен влюбленности

Психолог Чепалов назвал влюбленность сильным переживанием эмоций

Влюбленность связана с сильным переживанием эмоций, которое дарит определенный человек, заявил «Ямал-Медиа» психолог Родион Чепалов. По его словам, мозг в такой период «работает как на аттракционе» — быстро и немного неустойчиво.

С научной точки зрения влюбленность — состояние, в котором одновременно включаются несколько механизмов. Запустить их за один день можно через необычное место, совместное действие, умеренный элемент риска или новизны и ощущение «мы вдвоем против мира». Это сильное чувство к человеку или просто сильное переживание рядом с ним, — объяснил Чепалов.

Ранее психолог Михаил Хорс заявил, что значительные расхождения в жизненных взглядах и возникающие на этой основе конфликты часто становятся причиной разводов. По его словам, разница в возрасте или социальном положении обычно не препятствует достижению семейного благополучия.

