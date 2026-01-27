Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:19

Психолог объяснил, по каким причинам чаще всего распадаются браки

Психолог Хорс: разница в мировоззрении супругов нередко приводит к разводу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Существенные различия в мировоззрении и конфликты на этой почве нередко приводят к разводам, заявил aif.ru психолог Михаил Хорс. Он отметил, что разница в возрасте или социальном статусе, как правило, не становится преградой на пути к семейному счастью.

Расстаются чаще всего из-за конфликтов и нежелания работать со своими отрицательными эмоциями. Разрыв часто происходит из-за разницы в мировоззрениях. Если люди категоричны в своих убеждениях, то неважно, какой у них возраст, сколько они зарабатывают и так далее, они будут постоянно ссориться на базе мировоззрения, — объяснил Хорс.

По его словам, очень важно, чтобы у людей были схожие взгляды на жизнь и планы на будущее. Он добавил, что залогом крепкого брака может стать способность пары находить компромиссы.

Ранее психолог Екатерина Игонина заявила, что открытое общение, уважение и постоянная поддержка, а также умение прощать и находить компромиссы позволят сохранять благополучие в браке. Она посоветовала парам постоянно обмениваться чувствами и не бояться высказывать мнение.

