09 февраля 2026 в 02:20

Назван необычный гастрономический фестиваль, который проводится в России

Турагент Минасина: летом в Суздале можно посетить фестиваль огурца

Праздник огурца в Суздале Праздник огурца в Суздале Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
В летний период в городе Суздале рекомендуется посетить ежегодный фестиваль огурца, заявила NEWS.ru основатель турфирмы турагент Рада Минасина. По ее словам, на мероприятии можно поучаствовать в дегустациях и посетить мастер-классы.

С недавних пор в Суздаль едут не только ради его монастырей, но и ради фестиваля огурца. Это повод познакомиться с народной кухней и местными рецептами. Мероприятие обычно включает ярмарку солений и маринадов, мастер‑классы по консервированию и конкурсы на оригинальность подачи овоща. Отличная возможность попробовать огурцы в самых разных вариантах — от хрустящих малосоленых до маринованных с пряностями. Чаще всего событие проходит в период с июля по август, однако точные даты меняются по годам, — поделилась Минасина.

Ранее туристический агент Елизавета Чернова заявила, что отдых в марте может быть выгодным в плане цен. По ее словам, климатические условия в странах Юго-Восточной Азии благоприятны для пляжного времяпрепровождения, когда высокий сезон еще не начался.

