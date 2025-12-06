ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 11:39

Автомобиль врезался в толпу людей на рождественской ярмарке

Машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Гваделупе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Автомобиль въехал в толпу людей во время празднования на рождественской ярмарке в городе Сент-Анна в Гваделупе, в результате чего погибли 10 человек и пострадали еще девять, передает издание Telangana Today. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Водитель транспортного средства был задержан на месте.

Власти начали расследование для установления причин инцидента. По предварительной версии, водителю могло внезапно стать плохо за рулем, однако эта информация официально не подтверждена.

На место происшествия выехали экстренные службы, включая пожарных, медиков и полицию. Мэр города оперативно активировал кризисную группу для оказания помощи пострадавшим и их семьям.

Ранее шесть человек погибли, 11 пострадали в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Османие на юге республики. По имеющимся данным, пассажирский автобус, водитель которого пока не установлен, въехал в грузовик, двигавшийся в том же направлении. От удара транспортное средство получило значительные повреждения, а часть пассажиров оказалась заблокирована внутри салона.

ДТП
Европа
ярмарки
погибшие
пострадавшие
