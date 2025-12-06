Автомобиль врезался в толпу людей на рождественской ярмарке Машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Гваделупе

Автомобиль въехал в толпу людей во время празднования на рождественской ярмарке в городе Сент-Анна в Гваделупе, в результате чего погибли 10 человек и пострадали еще девять, передает издание Telangana Today. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Водитель транспортного средства был задержан на месте.

Власти начали расследование для установления причин инцидента. По предварительной версии, водителю могло внезапно стать плохо за рулем, однако эта информация официально не подтверждена.

На место происшествия выехали экстренные службы, включая пожарных, медиков и полицию. Мэр города оперативно активировал кризисную группу для оказания помощи пострадавшим и их семьям.

