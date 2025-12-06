Смертельная авария унесла жизни шести человек Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в турецкой провинции Османия

Шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в турецкой провинции Османия на юге республики, сообщает Anadolu. На место ДТП прибыли спасатели, медики, пожарные и полиция.

По имеющимся данным, пассажирский автобус, водитель которого пока не установлен, въехал в грузовик, двигавшийся в том же направлении. От удара транспортное средство получило значительные повреждения, а часть пассажиров оказалась заблокирована внутри салона.

Как пишет агентство, 11 человек пострадали, их доставили в больницы. Движение на участке шоссе пришлось перекрыть.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей во время празднования на рождественской ярмарке в городе Сент-Анна в Гваделупе, в результате чего погибли 10 человек и пострадали еще девять. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Водитель транспортного средства был задержан на месте.

До этого двое пострадавших в ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае находятся в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения региона Оксана Немакина сообщила, что 26-летний и 30-летний пациенты лишились памяти.