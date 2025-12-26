Новый год — 2026
В Турции заговорили о закрытии супермаркетов по воскресеньям

Власти Турции могут запретить работу супермаркетов по воскресеньям

Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press
Правительство Турции может принять решение о запрете на работу супермаркетов по воскресеньям, написал в социальной сети X глава Ассоциации розничных продавцов (TPF) Омер Дюзгюн. По его словам, профильная ассоциация достигла консенсуса по данному вопросу в ходе прошедшего в Анкаре совещания.

Ассоциация розничных продавцов провела в Анкаре совещание, в ходе которого общественность, ученые, профсоюзы и СМИ выразили общее мнение: остался один шаг до закрытия супермаркетов по воскресеньям. Решение теперь за министерством торговли, — сказал Дюзгюн.

Он напомнил, что подобная практика применяется во многих европейских странах. Дюзгюн отметил, что она способствует сохранению семей сотрудников супермаркетов. Кроме того, закрытие магазинов по воскресеньям повышает привлекательность профессии продавца.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал инициативу заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко о введении шестидневной рабочей недели. Он заявил, что подобная мера привела бы к лишней нагрузке на здоровье граждан.

