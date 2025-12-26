Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 10:44

В Госдуме оценили идею Онищенко ввести шестидневную рабочую неделю

Депутат Нилов не поддержал идею Онищенко ввести шестидневную рабочую неделю в РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал инициативу заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко о введении шестидневной рабочей недели. В беседе с NEWS.ru депутат заявил, что подобная мера привела бы к лишней нагрузке на здоровье граждан.

Я с уважением отношусь к Геннадию Онищенко, но считаю, что вводить шестидневную рабочую неделю нельзя. Это является нагрузкой на организм. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, родных, близких, спорт, здоровье, досуг. Это будет продлевать жизнь, положительно влиять на демографию и способствовать тому, чтобы россияне меньше болели, — пояснил Нилов.

Он добавил, что высвободившиеся трудовые ресурсы могут быть компенсированы за счет технологий, роботизации и оптимизации процессов. По словам депутата, примером этому служит рост эффективности при удаленной работе.

Если люди будут меньше работать и больше отдыхать, необходимо, чтобы кто-то компенсировал эти выпадающие трудовые часы. Это могут делать технологии, роботы, оптимизация. Постепенно мы к этому будем приходить, как сегодня те, кто работает удаленно, уже оптимизировали свой труд и меньше времени тратят на работу по сравнению с тем, как они трудились раньше, — резюмировал Нилов.

Ранее Онищенко заявил, что России давно пора перейти на шестидневную рабочую неделю. Он выразил мнение, что на здоровье граждан такая мера не окажет никакого негативного эффекта.

