26 декабря 2025 в 20:13

Рутберг увидела в смерти Алентовой «режиссерский замысел»

Рутберг: смерть Алентовой стала финалом истории двух героев Меньшова

Юлия Рутберг Юлия Рутберг Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Смерть народной артистки Веры Алентовой несет в себе особый, почти режиссерский замысел, заявила ее коллега Юлия Рутберг в комментарии The Voice. По ее словам, такую драматургию мог создать «только Господь Бог или только Владимир Меньшов», ведь ушли два персонажа его знаменитого фильма.

Такое мог срежиссировать только Господь Бог или только Владимир Меньшов. Думаю, это был замысел великого и прекрасного Меньшова. Потому что ушли два персонажа его прекрасного фильма, — сказала артистка.

Ранее в пресс-службе Театра имени Пушкина сообщили о кончине актрисы в возрасте 83 лет. Представители учреждения уточнили, что информация о дате и месте прощания будет объявлена позднее.

Позже в пресс-службе театра имени Маяковского заявили, что Алентовой стало плохо прямо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. Звезду фильмов «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли» увезли из театра в больницу, где она спустя несколько часов скончалась.

Кроме того, журналисты отметили, что врачи боролись за жизнь актрисы почти час. Помощь ей оказывали как в машине по пути из театра имени Маяковского в Городскую клиническую больницу № 1, так и в реанимационном отделении.

