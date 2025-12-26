Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 20:18

В Петербурге выпустят жетоны к открытию новых станций метро

В Петербурге выйдут коллекционные жетоны в честь «Путиловской» и «Юго-Западной»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге выпустят новые коллекционные жетоны, посвященные открытию станций метро «Юго-Западная» и «Путиловская», сообщили в пресс-службе подземки. Стоимость жетона в блистере составит 650 рублей. Жетоны без блистера можно приобрести на любой станции метро.

Новые жетоны «Станция метрополитена — Юго-Западная» и «Станция метрополитена — Путиловская» можно будет приобрести с момента начала движения поездов с пассажирами по Линии 6, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые станции Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена «Путиловская» и «Юго-Западная» успешно прошли динамические испытания эскалаторов. Там уточнили, что подобная проверка позволит минимизировать риск остановок эскалаторов при эксплуатации.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге начали археологические работы в рамках строительства Красносельско-Калининской линии метро от станции «Каретная» до станции «Суворовская». Речь идет о первом пусковом комплексе — строительстве вестибюля станции «Лиговский проспект — 2».

метро
Санкт-Петербург
Россия
транспорт
