05 декабря 2025 в 17:05

В Петербурге начнутся раскопки под строительство нового выхода из метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге начнутся археологические работы в рамках строительства Красносельско-Калининской линии метро от станции «Каретная» до станции «Суворовская», следует из данных сайта госзакупок. Речь идет о первом пусковом комплексе — строительстве вестибюля станции «Лиговский проспект — 2».

Информация о заключенном договоре опубликована в четверг, 4 декабря. Его стоимость составила 422,5 тыс. руб. Срок исполнения — до апреля 2026 года. Результатом проведенных работ должен стать акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков.

Ранее сообщалось, что на строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена начался этап тестовой обкатки. Первый пробный состав успешно преодолел пятикилометровый участок от станции «Нарвская» до «Юго-Западной».

В Москве 2 ноября на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена временно увеличили интервалы движения поездов из-за появления человека на путях. В дептрансе столицы подтвердили случившееся. Позднее работу линии полностью восстановили.

