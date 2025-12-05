В Петербурге начнутся раскопки под строительство нового выхода из метро

В Санкт-Петербурге начнутся археологические работы в рамках строительства Красносельско-Калининской линии метро от станции «Каретная» до станции «Суворовская», следует из данных сайта госзакупок. Речь идет о первом пусковом комплексе — строительстве вестибюля станции «Лиговский проспект — 2».

Информация о заключенном договоре опубликована в четверг, 4 декабря. Его стоимость составила 422,5 тыс. руб. Срок исполнения — до апреля 2026 года. Результатом проведенных работ должен стать акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков.

Ранее сообщалось, что на строящейся Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена начался этап тестовой обкатки. Первый пробный состав успешно преодолел пятикилометровый участок от станции «Нарвская» до «Юго-Западной».

