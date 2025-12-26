Путин вошел в топ-5 упоминаемых личностей в СМИ одной европейской страны

Новый год — 2026
Президент России Владимир Путин вошел в пятерку самых упоминаемых персон во французских СМИ по итогам 2025 года, таковы данные исследования аналитической компании Tagaday, опубликованные в газете Ouest-France. Согласно результатам анализа, российский лидер занял четвертое место в медийном рейтинге.

Первую позицию сохранил президент США Дональд Трамп, который опередил главу Франции Эммануэля Макрона, занявшего второе место. Третье место досталось бывшему премьер-министру Франции Франсуа Байру, а пятое — лидеру партии «Республиканцы» Брюно Ретайо.

В первую десятку также вошли действующий премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (6 место), президент Украины Владимир Зеленский (7 место), глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен (8 место), премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (9 место) и бывший президент Франции Николя Саркози (10 место). Рейтинг, составленный на основе анализа упоминаний в СМИ, включает в себя 200 персоналий.

Ранее сообщалось, что не менее 76% россиян, смотревших прямую линию, высоко оценили выступление президента. При этом 82% респондентов отметили искренность главы государства при ответах на вопросы. Наибольший отклик аудитории вызвали вопросы, связанные со специальной военной операцией.

