Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:51

В Кремле анонсировали модернизацию ядерной триады

Фото: МО РФ
Россия планирует провести модернизацию ядерной триады в рамках государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, сообщили в пресс-службе Кремля. Кроме того, Москва собирается сформировать универсальную систему противовоздушной обороны.

Отдельное внимание уделяется наращиванию возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады, формированию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники, — говорится в документе.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ракетные системы «Посейдон» и «Буревестник» мощнейшим сигналом всему миру. По его словам, они подтверждают готовность Москвы делать максимум для защиты своих интересов в сфере укрепления стратегической безопасности.

Рябков также не исключил, что США могут вернуться к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия. При таком сценарии Москва оставляет за собой право реагировать зеркально, напомнил дипломат.

