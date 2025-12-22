МИД России допустил сценарий испытания американцами ядерного оружия

Российская сторона не исключает, что США могут вернуться к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, заявил, выступая в ходе международного дискуссионного клуба «Валдай», заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, при таком сценарии Москва оставляет за собой право реагировать зеркально.

Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, — предупредил Рябков.

Он добавил, что Вашингтон делает двусмысленные заявления относительно потенциального расширения испытательной ядерной деятельности. При этом российское руководство демонстрирует решимость, когда речь заходит об ответе на действия США, отметил замминистра.

Рябков также обратил внимание, что администрация США ставит перед Пентагоном задачу по достижению решающего военного превосходства над всеми противниками. По его словам, данный факт вызывает озабоченность у Москвы.