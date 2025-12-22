Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 15:39

МИД России допустил сценарий испытания американцами ядерного оружия

МИД России предупредил США о зеркальном ответе на ядерные испытания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российская сторона не исключает, что США могут вернуться к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, заявил, выступая в ходе международного дискуссионного клуба «Валдай», заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, при таком сценарии Москва оставляет за собой право реагировать зеркально.

Если речь пойдет о возвращении США к полноценному взрывному тестированию ядерного оружия, мы оставляем за собой право реагировать зеркально, — предупредил Рябков.

Он добавил, что Вашингтон делает двусмысленные заявления относительно потенциального расширения испытательной ядерной деятельности. При этом российское руководство демонстрирует решимость, когда речь заходит об ответе на действия США, отметил замминистра.

Рябков также обратил внимание, что администрация США ставит перед Пентагоном задачу по достижению решающего военного превосходства над всеми противниками. По его словам, данный факт вызывает озабоченность у Москвы.

МИД РФ
Сергей Рябков
США
ядерное оружие
испытания
ядерные испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банки лишатся мгновенного доступа к «Цифровому профилю гражданина»
КС разъяснил права жертв телефонного мошенничества и дропперов
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.