МИД России признал беспокойство из-за поставленной перед Пентагоном задачи

Администрация Соединенных Штатов ставит перед Пентагоном задачу по достижению решающего военного превосходства над всеми противниками, заявил на дискуссии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, это вызывает озабоченность Москвы.

Первые выводы, вызывающие озабоченность, уже напрашиваются. По ряду конкретных действий США в стратегической сфере можно с сожалением констатировать, что дается установка Пентагону на решение магистральной задачи по определению решающего военного превосходства «над всеми противниками», — сказал Рябков.

Ранее турецкий политический обозреватель Бурак Кескин предположил, что если США и Венесуэла развяжут конфликт, то глобальная торговля может разрушиться. По его словам, при таком сценарии также есть риск подрыва международного морского порядка. Кескин убежден, что столкновение стран станет крайне опасным прецедентом.

При этом политолог-американист Малек Дудаков убежден, что у США недостаточно ресурсов для начала сухопутной операции в Венесуэле. Кроме того, по его словам, большинство американцев не поддерживают данный шаг.