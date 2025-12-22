Политолог объяснил, что мешает США начать наземную операцию в Венесуэле Политолог Дудаков: США не хватит сил для начала наземной операции в Венесуэле

У Вашингтона недостаточно ресурсов для начала сухопутной операции в Венесуэле, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Кроме того, по его словам, большинство граждан США не поддерживают данный шаг.

Я думаю, что сейчас довольно серьезный раскол наблюдается в администрации [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). И поэтому говорить доподлинно, на какой шаг они пойдут, не приходится. Но эскалация вокруг ситуации с Венесуэлой возможна, безусловно. При этом я абсолютно не верю ни в какой сценарий реальной наземной операции, потому что для этого нынешних сил, сконцентрированных в Карибском море, не хватит. И плюс к тому, это крайне непопулярно в американском обществе, — поделился Дудаков.

Как подчеркнул эксперт, большинство опросов демонстрируют, что свыше 70% граждан США против эскалации конфликта с Венесуэлой. По его мнению, даже если Трамп попытается извлечь выгоду из этого, не факт, что результат оправдает ожидания Белого дома.

Ранее турецкий политический обозреватель Бурак Кескин заявил, что конфликт между США и Венесуэлой может привести к разрушению глобальной торговли. По его словам, это создаст угрозу международному морскому порядку.