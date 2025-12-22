Новый год-2026
22 декабря 2025 в 10:52

Политолог предположил, чем обернется столкновение США и Венесуэлы

Политолог Кескин: столкновение США и Венесуэлы обрушит мировую торговлю

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Если Соединенные Штаты и Венесуэла развяжут конфликт, глобальная торговля может разрушиться, такое мнение высказал турецкий политический обозреватель Бурак Кескин. По его словам, которые приводит РИА Новости, при таком сценарии также есть риск подрыва международного морского порядка. Кескин убежден, что столкновение стран станет крайне опасным прецедентом.

Это приведет к краху свободы морей, глобальной торговли и самой концепции государственного суверенитета. США собственными действиями подрывают сложившийся международный порядок на морях, формируя опасный прецедент, — спрогнозировал политолог.

Ранее появилась информация, что президент США Дональд Трамп намерен сделать публичное заявление на тему, которая пока не раскрывается. Ровно за час до мероприятия хозяину Белого дома проведут закрытый брифинг по вопросам разведки. Данное заявление состоится на фоне значительного роста напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

До этого источники узнали, что американские власти продолжают операцию по блокированию морских перевозок, связанных с Венесуэлой. У берегов этой страны был перехвачен уже третий нефтяной танкер.

