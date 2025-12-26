Новый год — 2026
В МИД раскрыли потенциал саммита на Аляске для урегулирования на Украине

МИД России: достигнутые на Аляске понимания могут лечь в основу урегулирования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Достигнутые на саммите России и США на Аляске понимания могли бы стать основой для урегулирования ситуации на Украине, говорится в посвященном основным внешнеполитическим итогам 2025 года сообщении МИД РФ. Договоренности могут устранить первопричины конфликта.

В ходе российско-американского саммита в Анкоридже 15 августа достигнуты понимания, которые могли бы лечь в основу урегулирования конфликта вокруг Украины путем устранения его первопричин, включая военные угрозы России, создаваемые расширением НАТО, и политику ущемления прав русского и русскоязычного населения, — отметили в министерстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия практически согласилась с предложениями американского лидера Дональда Трампа, озвученными во время встречи на Аляске. Глава государства назвал некорректными утверждения, что Москва якобы что-то отвергает. По словам президента, на предварительных встречах в Москве российская сторона получила предложения и просьбу пойти на определенные компромиссы.

Российский лидер также сообщил, что глава Белого дома предпринимает серьезные усилия для решения украинского конфликта. Путин считает намерения американского коллеги искренними.

