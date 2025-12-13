Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 19:19

Суздальский аквапарк вернет посетителям деньги за билеты из-за пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Закрывшийся из-за пожара аквапарк в Суздале вернет деньги за билеты всем посетителям. Стоимость покупки возместят тем посетителям, которым пришлось эвакуироваться, и тем, кто купил билеты в аквапарк на 13 декабря и последующие дни, сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте».

В субботу ГУ МЧС России по Владимирской области сообщило о крупном пожаре: на крыше аквапарка загорелась кровля, огонь охватил 150 квадратных метров. В результате инцидента было эвакуировано 210 человек, при этом информации о пострадавших не поступало.

Открытое горение было оперативно ликвидировано. По предварительной информации региональной прокуратуры, наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание. В сообщении пресс-службы аквапарка уточняется, что объект закрыт до завершения проверки и экспертизы. Возврат денежных средств будет осуществлен в полном объеме.

Ранее в Тверской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Возгорание случилось ночью 13 декабря в населенном пункте Игнатово. Тела детей были обнаружены при тушении огня. Следственный комитет начал проверку для выяснения обстоятельств трагедии.

Суздаль
аквапарки
билеты
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский журналист предупредил Украину о скорой утрате Одессы
Центр «Россия» представил новую интерактивную сказочную выставку
ЧП повлияло на движение поездов в Самару и Москву
Суд выяснил новые подробности о компаниях Иванова
Сборную Аргентину могут отстранить от ЧМ-2026
«Обвал» ипотечного рынка, Gucci Mane в Москве, удар по Одессе: что дальше
«Не дают покоя гитлеровские лавры»: в ГД высказались о новых планах СБУ
«Никаких гадких вопросов»: Лукашенко поставил журналистке строгое условие
Смешиваю творог и лимон: свежая намазка для бутербродов!
Названа одна из причин «тихого» инфаркта
Радиоперехват раскрыл состояние бойцов «Азова» на Рубцовском направлении
Израиль подтвердил ликвидацию одного из организаторов атаки в 2023 году
Эйсмонт рассказала, куда отправили 100 помилованных Лукашенко осужденных
Главная елка Саратова рухнула
В Росгвардии опровергли слухи о наказании повара, снявшего видео с Macan
Промсвязьбанк подсчитал стоимость Домодедово перед приватизацией
Роскосмос обсудит с NASA перекрестные полеты на МКС
Новогодняя история возвращается: яркие кадры с кинопремьеры «Елки-12»
Роман Маргариты Симоньян назвали суперактуальным
В офисе Зеленского произошли очередные кадровые перестановки
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.