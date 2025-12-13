Суздальский аквапарк вернет посетителям деньги за билеты из-за пожара

Закрывшийся из-за пожара аквапарк в Суздале вернет деньги за билеты всем посетителям. Стоимость покупки возместят тем посетителям, которым пришлось эвакуироваться, и тем, кто купил билеты в аквапарк на 13 декабря и последующие дни, сообщила администрация в соцсети «ВКонтакте».

В субботу ГУ МЧС России по Владимирской области сообщило о крупном пожаре: на крыше аквапарка загорелась кровля, огонь охватил 150 квадратных метров. В результате инцидента было эвакуировано 210 человек, при этом информации о пострадавших не поступало.

Открытое горение было оперативно ликвидировано. По предварительной информации региональной прокуратуры, наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание. В сообщении пресс-службы аквапарка уточняется, что объект закрыт до завершения проверки и экспертизы. Возврат денежных средств будет осуществлен в полном объеме.

Ранее в Тверской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Возгорание случилось ночью 13 декабря в населенном пункте Игнатово. Тела детей были обнаружены при тушении огня. Следственный комитет начал проверку для выяснения обстоятельств трагедии.