13 декабря 2025 в 15:14

В Суздале произошел пожар в аквапарке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Суздале на крыше аквапарка вспыхнул пожар, охвативший площадь в 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области. 210 человек были эвакуированы из здания.

Сегодня в 13:20 поступило сообщение о загорании кровли в аквапарке в городе Суздаль, по адресу: улица Коровники, дом 45, — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших пока нет. Пожар был успешно локализован. На месте происшествия задействованы 29 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее в Тверской области в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Возгорание случилось ночью 13 декабря в населенном пункте Игнатово. Тела детей были обнаружены при тушении огня. Следственный комитет начал доследственную проверку для выяснения обстоятельств трагедии.

До этого в Челябинской области в жилом доме произошел пожар. В результате пострадала двухлетняя девочка из многодетной семьи. Ребенка госпитализировали с отравлением продуктами горения. Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже двухэтажного дома и охватил площадь в пять квадратных метров.

Владимирская область
пожары
аквапарки
эвакуация
