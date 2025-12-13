В Челябинской области ребенок пострадал при пожаре В Челябинской области двухлетняя девочка надышалась дымом при пожаре

В Челябинской области в жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадала двухлетняя девочка из многодетной семьи, сообщили в ГУ МЧС региона. Ребенка госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже двухэтажного дома в поселке Малая Сосновка Сосновского района. Пламя охватило площадь в пять квадратных метров.

Мама с тремя детьми эвакуировались самостоятельно до того, как на место происшествия прибыли пожарные. Предполагается, что пожар возник из-за детской шалости.

