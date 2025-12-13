Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 11:53

В Челябинской области ребенок пострадал при пожаре

В Челябинской области двухлетняя девочка надышалась дымом при пожаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Челябинской области в жилом доме произошел пожар, в результате которого пострадала двухлетняя девочка из многодетной семьи, сообщили в ГУ МЧС региона. Ребенка госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже двухэтажного дома в поселке Малая Сосновка Сосновского района. Пламя охватило площадь в пять квадратных метров.

Мама с тремя детьми эвакуировались самостоятельно до того, как на место происшествия прибыли пожарные. Предполагается, что пожар возник из-за детской шалости.

Ранее на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском произошел пожар. Возгорание охватило одно из строений обители. Для ликвидации огня к тушению были привлечены дополнительные силы, включая расчет воинской части. Пострадавших нет.

До этого подросток 14 лет вынес из горящего дома двух братьев. Сам он получил ожоги первой и второй степени и был доставлен в детское отделение республиканской больницы. Информация о возгорании на улице Дружбы поступила спасателям, когда дом уже был охвачен огнем.

Челябинская область
пожары
дети
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дело ничто»: Захарова назвала новый русофобский девиз Евросоюза
Украинскую группу Quest Pistols подловили на двойных стандартах
Портовая инфраструктура не выдержала натиска ВС России
Российские войска продолжают уничтожать украинские силы в Димитрове
Что будет с рублем? Курс сегодня, 13 декабря, что с долларом, евро и юанем
«Наш враг — Евросоюз»: в Финляндии сделали громкое заявление о войне
«Надо иметь мозги»: Лебедев «разнес» россиян из-за унитазов
«Кинжалы» не оставили живого места от вражеских оборонных предприятий
Раскрыты детали неудачного «мотоциклетного» штурма ВСУ
Дмитриев рассказал о последствиях уничтожения западной цивилизации
Водитель иномарки сбил трех пешеходов и попал на видео
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 декабря: где сбои в России
Стало известно, как будет действовать технологический сбор на электронику
Чайковского призвали объявить национальным героем США
Объявлена дата выхода фильма «Холоп 3» с Асмус и Прилучным
Фигуранта скандального дела Миндича обнаружили в США
Панда Катюша обрадовалась выпавшему в Москве снегу и попала на видео
Назван гонорар Розы Сябитовой за советы об отношениях
Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
В Челябинской области ребенок пострадал при пожаре
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.