Пожар вспыхнул в одном из древнейших монастырей России РИАН: в Переславле-Залесском вспыхнул пожар в Никитском монастыре

На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском произошел пожар, сообщили РИА Новости в городской администрации. Возгорание охватило одно из строений обители. На месте происшествия работают экстренные службы.

Для оперативной ликвидации огня к тушению привлечены дополнительные силы, включая расчет воинской части. Глава городского округа Дмитрий Зяблицкий лично координирует действия на месте.

Горит одно из зданий на территории монастыря. Глава округа на месте, привлекли дополнительно расчет воинской части, тушат, — сказали агентству в администрации.

При пожаре в монастыре никто не пострадал, рассказал журналистам представитель Переславской епархии. По его словам, пострадавших нет.

Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники <…> угрозы перехода огня на другие здания тоже нет, — проинформировал источник.

