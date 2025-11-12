Землетрясение на Кипре повредило древний христианский монастырь

Землетрясение на Кипре привело к повреждению древнего христианского монастыря Святого Неофита возле города Пафос, сообщает издание Philenews. По информации журналистов, в восстановлении нуждаются фрески внутри монастырского храма, внешние стены, кладка атриума и интерьеры комнат.

Отмечается, что в каменной кладке монастыря были обнаружены трещины. Кроме того, из-за стихийного бедствия местами осыпалась штукатурка и откололись камни. Журналисты сообщили, что специалисты кипрского департамента древностей прибудут на место 13 ноября, чтобы оценить ущерб.

Издание уточняет, что хранилище с наиболее ценными реликвиями не пострадало. Землетрясение на Кипре произошло 12 ноября в 11:31 по местному времени (12:31 по мск). Его магнитуда составила 5,2 балла, эпицентр располагался в 5 км от Пафоса

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 балла зафиксировали у берегов Мексики. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. По данным EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 105 км от города Гуаймас с населением 113 тыс. человек. Данные о пострадавших и разрушениях не приводились.