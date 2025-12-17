Кипр включил Россию в свои планы после окончания конфликта

Кипр включил Россию в свои планы после окончания конфликта Георгиадис: Кипр планирует вернуть авиасообщение с РФ после конфликта на Украине

Власти Кипра надеются возобновить авиасообщение с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил глава комитета парламента страны по иностранным делам Харис Георгиадис в беседе с газетой «Известия». По его словам, будут восстановлены и экономические связи.

Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией, — сказал депутат.

Ранее Хорхе Гонсалес, возглавляющий ассоциацию мексиканских городов, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил, что Мексика заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией и готова к приему российских туристов. Он назвал перспективу возобновления прямых рейсов между странами прекрасной.

До этого сообщалось, что самыми дорогими зарубежными направлениями для российских туристов в 2025 году стали страны Латинской Америки. Недельный отдых на двоих в таких государствах, как Колумбия, Мексика, Перу или Чили, будет стоить как минимум 300 тыс. рублей. Специалисты отмечают, что наиболее экзотические и географически удаленные направления продолжают сохранять премиальный статус.