Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 04:47

Кипр включил Россию в свои планы после окончания конфликта

Георгиадис: Кипр планирует вернуть авиасообщение с РФ после конфликта на Украине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Кипра надеются возобновить авиасообщение с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил глава комитета парламента страны по иностранным делам Харис Георгиадис в беседе с газетой «Известия». По его словам, будут восстановлены и экономические связи.

Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией, — сказал депутат.

Ранее Хорхе Гонсалес, возглавляющий ассоциацию мексиканских городов, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщил, что Мексика заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией и готова к приему российских туристов. Он назвал перспективу возобновления прямых рейсов между странами прекрасной.

До этого сообщалось, что самыми дорогими зарубежными направлениями для российских туристов в 2025 году стали страны Латинской Америки. Недельный отдых на двоих в таких государствах, как Колумбия, Мексика, Перу или Чили, будет стоить как минимум 300 тыс. рублей. Специалисты отмечают, что наиболее экзотические и географически удаленные направления продолжают сохранять премиальный статус.

Кипр
Россия
авиасообщение
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дмитриев заявил, что Россия может стать заменой Британии в одном деле
Дроны российских операторов превратили опорный пункт ВСУ в руины
Год назад убили генерала Кириллова: что нового мы узнали о теракте в Москве
Юрист ответил, чем грозит перевозка живой елки в общественном транспорте
Освобождение Гуляйполя и уничтожение САУ: успехи ВС РФ к утру 17 декабря
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с европейским оружием
Врач рассказала, как определить симптомы гонконгского гриппа
Инфекционист ответил, можно ли заразиться сразу несколькими видами гепатита
К чему снятся ножницы мужчине и женщине: объяснение самых ярких снов
Создатели ChatGPT выпустили новую нейросеть
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 декабря
Названа максимальная суточная норма мандаринов
Чайковского захотели сделать героем США: связь с Америкой, что с «отменой»
Три аэропорта на Северном Кавказе взяли паузу в работе ради безопасности
Кипр включил Россию в свои планы после окончания конфликта
«Характер алкоголика»: в Белом доме высказались по поводу Трампа
Гороскоп на 17 декабря: кому пора на встречу? Кто возьмется за книги?
Малому бизнесу объяснили, как выжить и преуспеть в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.