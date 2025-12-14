Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Российских туристов готовы принять в Мексике

Мексика хочет восстановить авиасообщение с Россией

Мексика заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения с Россией и готова к приему российских туристов, заявил в беседе с РИА Новости Хорхе Гонсалес, возглавляющий ассоциацию мексиканских городов, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он назвал перспективу возобновления прямых рейсов между странами прекрасной.

У нас все есть, чтобы принимать туристов из России. Если бы запустили рейсы, было бы чудесно, — указал Хорхе Гонсалес.

Гонсалес отметил, что в настоящее время путешествие из России в Мексику требует пересадки, например, в Стамбуле или Дубае. При этом он напомнил, что у российских авиакомпаний уже есть успешный опыт организации регулярных рейсов на Кубу, которая соседствует с Мексикой. Это, по его мнению, создает хорошую основу для запуска прямых рейсов по маршруту Москва — Мехико.

Ранее сообщалось, что самыми дорогими зарубежными направлениями для российских туристов в 2025 году стали страны Латинской Америки. Недельный отдых на двоих в таких государствах, как Колумбия, Мексика, Перу или Чили, будет стоить как минимум 300 тыс. рублей. Специалисты отмечают, что наиболее экзотические и географически удаленные направления продолжают сохранять премиальный статус.

