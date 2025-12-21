Россия планирует запустить прямые авиарейсы с одной курортной страной Посол Лун-Лай: авиарейсы между Россией и Малайзией будут запущены в 2026 году

Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией планируется запустить в первой половине 2026 года, сообщил малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай РИА Новости. Дипломат заявил, что переговоры между профильными министерствами близятся к завершению и обе стороны весьма воодушевлены этим.

Министерства транспорта обеих стран ведут эти дискуссии. Нас весьма воодушевляет, что процесс подходит к концу. Если все пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года. Очень надеемся, что это получится, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова обсуждать увеличение количества авиарейсов в Саудовскую Аравию для стимулирования туризма. Он отметил, что восстановление прямого авиасообщения в этом году уже стало значительным достижением.

Кроме того, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что в данный момент не рассматривается возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Таким был его ответ на вопрос о возможности обсуждения данного направления.