22 ноября 2025 в 08:51

Россиянам ответили, ждать ли возобновления авиасообщения с Японией

Росавиация не планирует возобновление авиасообщения с Японией и Южной Кореей

Дмитрий Ядров Дмитрий Ядров Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
В настоящее время Росавиация не планирует возобновлять авиасообщение с Японией и Южной Кореей, заявил глава агентства Дмитрий Ядров, чьи слова приводит ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос, обсуждает ли ведомство такую возможность.

Росавиация нет, — коротко ответил Ядров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что Япония не станет возобновлять авиасообщение с Россией из-за возможных санкций со стороны США. По ее словам, вопрос восстановления прямых рейсов упирается в готовность Токио пойти на этот шаг в условиях меняющейся политической конъюнктуры.

Что касается возобновления авиасообщения с США, по словам представителя МИД России Марии Захаровой, Москва сделала Вашингтону предложение, но ответа не получила. Она напомнила, что полеты занимали девять часов. Речь идет о рейсах из Москвы в Нью-Йорк и Вашингтон.

Посол Александр Дарчиев отметил, что Госдеп уклоняется от обсуждения возобновления авиасообщения между Россией и США. По его словам, прогресс в устранении «корневых причин ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующей подлинной нормализации», фактически остановился.

