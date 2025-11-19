Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 17:42

Захарова раскрыла реакцию США на предложение России по авиасообщению

Захарова заявила, что США не ответили на предложение РФ возобновить авиарейсы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва сделала Вашингтону предложение возобновить прямое авиасообщение, но ответа не получила, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на площадке медиафорума международного Клуба народного единства. По ее словам, которые приводит ТАСС, полеты занимали девять часов. Речь идет о рейсах из Москвы в Нью-Йорк и Вашингтон.

Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США. <...> Никакого ответа нет до сих пор, — сказала дипломат.

Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что Госдеп уклоняется от обсуждения возможности возобновить прямое авиасообщение между странами. Дипломат отмечал, что прогресс в устранении причин «ненормальности» в двусторонних отношениях, которые мешают подлинной нормализации, фактически встал.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что прогресса в вопросе возобновления прямого авиасообщения между РФ и США пока нет. По его словам, соответствующая тема стоит на повестке дня, а ведомство продолжает эту работу.

МИД РФ
Мария Захарова
США
авиасообщения
