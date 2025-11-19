Захарова раскрыла реакцию США на предложение России по авиасообщению

Москва сделала Вашингтону предложение возобновить прямое авиасообщение, но ответа не получила, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на площадке медиафорума международного Клуба народного единства. По ее словам, которые приводит ТАСС, полеты занимали девять часов. Речь идет о рейсах из Москвы в Нью-Йорк и Вашингтон.
Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США. <...> Никакого ответа нет до сих пор, — сказала дипломат.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что Госдеп уклоняется от обсуждения возможности возобновить прямое авиасообщение между странами. Дипломат отмечал, что прогресс в устранении причин «ненормальности» в двусторонних отношениях, которые мешают подлинной нормализации, фактически встал.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что прогресса в вопросе возобновления прямого авиасообщения между РФ и США пока нет. По его словам, соответствующая тема стоит на повестке дня, а ведомство продолжает эту работу.