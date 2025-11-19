Захарова раскрыла реакцию США на предложение России по авиасообщению Захарова заявила, что США не ответили на предложение РФ возобновить авиарейсы

Москва сделала Вашингтону предложение возобновить прямое авиасообщение, но ответа не получила, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на площадке медиафорума международного Клуба народного единства. По ее словам, которые приводит ТАСС, полеты занимали девять часов. Речь идет о рейсах из Москвы в Нью-Йорк и Вашингтон.

Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к США. <...> Никакого ответа нет до сих пор, — сказала дипломат.

Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что Госдеп уклоняется от обсуждения возможности возобновить прямое авиасообщение между странами. Дипломат отмечал, что прогресс в устранении причин «ненормальности» в двусторонних отношениях, которые мешают подлинной нормализации, фактически встал.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что прогресса в вопросе возобновления прямого авиасообщения между РФ и США пока нет. По его словам, соответствующая тема стоит на повестке дня, а ведомство продолжает эту работу.