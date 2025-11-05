В МИД России ответили на вопрос о возобновлении авиасообщения с США

В МИД России ответили на вопрос о возобновлении авиасообщения с США Рябков: прогресса по вопросу прямого авиасообщения между РФ и США пока нет

Прогресса по вопросу возобновления прямого авиасообщения между Россией и США пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, эта тема не снята с повестки дня, ведомство продолжает работу в данном направлении, передает корреспондент NEWS.ru.

К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но мы вопрос с повестки дня не снимаем и продолжим работу в этом направлении, — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Россия ждет четкого ответа США на ее предложения по вопросу возобновления прямого авиасообщения. Он добавил, что Москва также требует возвращения незаконно арестованной дипсобственности. Замминистра иностранных дел также отметил, что при решении этих двух вопросов появится импульс для обсуждения других двусторонних раздражителей.

До этого посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев утверждал, что Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Также он отметил, что остро стоит вопрос возвращения конфискованной дипсобственности. Без ее возврата обсуждение других вопросов затруднено, добавил дипломат.