18 ноября 2025 в 11:01

В ГД ответили, почему Япония медлит с возобновлением авиасообщения с РФ

Депутат Журова: Япония не возобновит авиасообщение с РФ из-за страха санкций США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Япония не станет возобновлять авиасообщение с Россией из-за возможных санкций со стороны США, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, вопрос восстановления прямых рейсов упирается в готовность Токио пойти на этот шаг в условиях меняющейся политической конъюнктуры.

Однажды мы возобновим прямое авиасообщение с Японией, вопрос только когда? Они же сами эти ограничения выставили. У нас был хороший уровень контактов, сейчас периодически какое-то потепление появляется, но потом опять откатывается назад. Я думаю, что Япония ждет более серьезных политических сигналов. Вчера Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) подтвердил, что готовится законопроект о санкциях тем странам, которые будут сотрудничать с РФ. Токио не хочет санкций от Вашингтона, поэтому все анализирует. Япония не пойдет на возобновление авиаперелетов с Россией, если США примут такой законопроект, — пояснила Журова.

Ранее Россия ввела бессрочный запрет на въезд для 30 японских граждан. Данная мера является ответом на продолжающиеся антироссийские санкции со стороны Токио. В список вошли официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамура, журналисты и профессора университетов.

