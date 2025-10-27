Рябков рассказал, как решается вопрос возобновления авиасообщения РФ с США Рябков: Россия ждет ответа США по возобновлению прямого авиасообщения

Россия ждет четкого ответа США на ее предложения по вопросу возобновления прямого авиасообщения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва также требует возвращения незаконно арестованной дипсобственности. Замминистра иностранных дел добавил, что при решении этих двух вопросов появится импульс для обсуждения других двусторонних раздражителей.

Мы добиваемся от американцев внятного ответа на наши идеи и предложения по возобновлению прямого авиасообщения, — сказал Рябков.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры США и России о возобновлении прямого авиасообщения и нормализации работы отечественных дипломатических миссий разного ранга могут затянуться.

До этого посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев утверждал, что Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Также он отметил, что остро стоит вопрос возвращения конфискованной дипсобственности. Без ее возврата обсуждение других вопросов затруднено, добавил дипломат.