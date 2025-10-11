В Совфеде назвали главные темы переговоров США и России Карасин: США и Россия обсуждают возобновление авиаперелетов и дипсобственность

Переговоры США и России о возобновлении прямого авиасообщения и нормализации работы отечественных дипломатических миссий разного ранга могут затянуться, заявил газете «Известия» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Обсуждения этих ключевых вопросов продлятся как минимум до конца октября.

Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры <…> будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября, — заявил Карасин изданию.

В середине сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что сдвигов в вопросе возвращения российской дипломатической собственности в США пока не наблюдается. По его словам, российской стороне также не удалось добиться от американских властей согласия на посещение объектов недвижимости дипперсоналом.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев утверждал, что Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Также он отметил, что остро стоит вопрос возвращения конфискованной дипсобственности. Без ее возврата обсуждение других вопросов затруднено.