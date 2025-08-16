Стало известно о возможном восстановлении полетов между РФ и США

Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются, заявил ТАСС посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. Он также выразил надежду, что состоявшийся на Аляске саммит Россия — США ускорит нормализацию дипотношений.

В особенности в вопросе возвращения конфискованной дипсобственности. Без ее возврата обсуждение других вопросов затруднено.

Мы стараемся, пока больших прорывов нет, — отметил дипломат.

Дарчиев признал, что в переговорах России и США в визовой сфере перемены происходят очень медленно. Однако пообещал быстро выдать визы американской делегации, если следующая встреча будет организована в Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом признал, что российско-американские отношения опустились до минимальной отметки со времен холодной войны. При этом российский лидер подчеркнул необходимость возвращения к конструктивному диалогу между двумя странами.

Заявление прозвучало после завершения первой части переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча проходила в формате «три на три». Со стороны России в переговоры были включены помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф.