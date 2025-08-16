«Диалог назрел»: Путин оценил нынешние отношения России и США

Владимир Путин перед началом пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Российско-американские отношения опустились до минимальной отметки со времен холодной войны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом. При этом российский лидер подчеркнул необходимость возвращения к конструктивному диалогу между двумя странами.

России и США важно вернуться к сотрудничеству. Диалог двух стран назрел, нужно было переходить к диалогу и уходить от конфронтации, — указал президент РФ.

По словам Путина, проведение саммита с американским коллегой стало своевременным и необходимым шагом для преодоления накопившихся разногласий. Президент отметил, что, несмотря на серьезные противоречия, у Москвы и Вашингтона остается множество тем для потенциального сотрудничества.

Заявление прозвучало после завершения первой части переговоров на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча проходила в формате «три на три». Со стороны России в переговоры были включены помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, а американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Стивен Уиткофф. Завершение переговоров в узком составе означает переход к следующему этапу встречи — рабочему завтраку с участием расширенного состава делегаций.