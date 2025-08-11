«Это холодная война»: в Германии обеспокоены ситуацией на границе с Польшей Мэр Губена Махро сравнил с холодной войной ситуацию на границе с Польшей

Ситуацию на границе с Польшей сейчас можно сравнить с периодом холодной войны, сообщает Financial Times со ссылкой на мэра города Губен в Германии Фреда Махро. Градоначальник сказал, что контроль на переправе через реку Нейсе (Ныса-Лужицка) напоминает времена глубокого противостояния между НАТО и странами ОВД. Мост протяженностью 68 метров, соединяющий страны, стал символом разделения.

[Охранники] смотрят друг на друга так, словно это холодная война, <...> мы привыкли к чему-то другому, — сказал градоначальник.

Река Нейсе формирует современную государственную границу между двумя странами. В течение почти двух десятилетий жители двух государств свободно переходили мост, не сталкиваясь с ограничениями. Однако из-за роста числа мигрантов на границе и ухудшения обстановки в регионе с обеих сторон моста появились охранники.

Ранее стало известно, что в акватории Балтийского моря, в 200 километрах от границы Калининградской области, планируется разместить специальное техническое оборудование на объекте польского ветроэнергетического комплекса Baltic Power. После завершения проверки со стороны польского оборонного ведомства парк из 76 турбин оснастят радарными системами и сенсорными датчиками. Эти устройства будут интегрированы в общую сеть наблюдения НАТО, что повысит уровень контроля за морскими пространствами.