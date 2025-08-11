Польша собирается превратить ветропарк в центр шпионажа за Россией

Польский ветроэнергетический комплекс Baltic Power в акватории Балтийского моря получит специальное оборудование для шпионажа, которое будет подключено к системам НАТО, информирует издание Euractiv. Ветропарк, состоящий из 76 турбин и расположенный в 200 километрах от границ Калининградской области, оснастят радарными установками и сенсорными устройствами после завершения инспекции польского оборонного ведомства.

Командование Североатлантического альянса начало рассматривать возможность подключения прибрежных ветроэлектростанций к своей системе мониторинга после двух инцидентов: диверсии на газопроводах «Северные потоки» в 2022 году и повреждения подводных кабелей в Балтийском море в 2024 году.

До этого появились данные, что Польша планирует к 2030 году обладать одним из самых мощных танковых парков в Европе. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заключил соглашение на приобретение 180 южнокорейских танков K2. Вся бронетехника будет изготавливаться непосредственно в Польше, на предприятии «Бумар-Лабенды». Вдобавок к этому, за последние годы польские власти уже приобрели 250 американских танков Abrams.

Ранее генерал Дариуш Луковский, возглавляющий Бюро национальной безопасности Польши, назвал преувеличенными прогнозы командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенанта ВВС США Алексуса Гринкевича. Последний предположил, что Россия может быть готова к военному конфликту с Альянсом уже к 2027 году.