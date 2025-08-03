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03 августа 2025 в 10:24

Польша хочет стать «танковым тараном» ЕС против России

aif.ru: Польша планирует стать танковой державой к 2030 году

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша готовится к 2030 году стать обладательницей одного из самых внушительных танковых парков на континенте, пишет портал aif.ru. Отмечается, что министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на закупку 180 южнокорейских танков K2 на сумму $6,7 млрд (538 млрд рублей).

При этом подчеркивается, что вся военная техника будет полностью производиться в Польше на заводе «Бумар-Лабенды». Первые поставки бронемашин должны начаться уже в следующем году, а производство развернется в 2028–2030 годах. Кроме того, в последние годы Варшава закупила 250 американских танков Abrams.

Ранее стало известно, что Польша и страны Прибалтики массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. В Литве говорят об угрозе столкновения уже в 2028 году.

В свою очередь венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в НАТО растет понимание неизбежности третьей мировой войны в случае конфликта с Россией. Как отметил политик, большинство стран альянса осознают: прямое вмешательство в украинский конфликт или принятие Украины в НАТО автоматически приведет к войне с РФ.

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