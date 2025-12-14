Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 10:33

В России захотели использовать «умные камеры» для слежки

Депутат ГД Выборный предложил следить за экс-заключенными через умные камеры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция в России может получить право использовать биометрические данные лиц, освободившихся из мест лишения свободы, для административного надзора, сообщил ТАСС один из авторов соответствующего законопроекта, депутат Анатолий Выборный. Согласно инициативе, согласие бывших заключенных для этого не потребуется. При этом полиция будет использовать «умные камеры».

Менее месяца назад с коллегами внесли в Госдуму законопроект, который позволит подключить возможности «умных камер» для контроля за поднадзорными. Мы предлагаем дать полиции больше цифровых инструментов — данные геолокации, платежных систем и видеокамер, — сказал член ГД.

Выборный пояснил, что административный надзор является обязательной мерой для определенных категорий освобожденных. В их числе — лица, осужденные за совершение преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. По его словам, ключевой задачей такого надзора является предотвращение новых правонарушений.

Ранее Росреестр выступил с инициативой внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Поправки позволят возбуждать административные дела за нарушения в земельном хозяйстве без личного контакта с нарушителем. Для сбора необходимых доказательств планируется широко использовать информацию, полученную с беспилотников, самолетов и космических спутников.

