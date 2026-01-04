Названа предварительная причина мощного взрыва в Первоуральске

Взрыв газа в жилом доме в Первоуральске Свердловской области, предварительно, произошел из-за нарушений правил техники безопасности, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его данным, ЧП не относится к криминалу, передает ТАСС.

По предварительным данным, инцидент не связан с проявлениями криминала. С большой долей вероятности ЧП произошло из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске произошел взрыв газа в жилом доме. Как передает пресс-служба МЧС России, загорелись три квартиры. По предварительным данным, пострадал один человек. Также в Сети появились кадры объятой огнем и дымом квартиры.

Также появилась информация, что в Тольятти из-за фейерверка произошел пожар в квартире на улице Королева. Один из зарядов влетел в окно, после чего произошла вспышка, и огонь быстро охватил балкон. Происшествие попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как один из фейерверков влетает в окно.