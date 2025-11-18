Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 09:02

За земельными участками россиян хотят следить с помощью БПЛА

Росреестр предложил использовать БПЛА для контроля использования участков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росреестр предложил поправки в КоАП, позволяющие бесконтактно возбуждать административные дела за нарушения в сфере земельного хозяйства, пишет «Коммерсант». По его информации, для сбора доказательств планируется активно применять данные с дронов, самолетов и космических снимков.

В ведомстве считают, что такие нововведения повысят эффективность контроля за использованием земельных участков, а также будут «стимулировать правообладателей обращать более пристальное внимание на состояние своих земельных участков». Параллельно законопроектом предусмотрено значительное увеличение штрафов за неисполнение предписаний проверяющих органов.

Особенно серьезно вырастут штрафы, выносимые муниципальными властями: для физических лиц они предлагаются в размере от 10 до 20 тысяч рублей вместо действующих от 200 до 300 рублей. Для юридических лиц суммы штрафов могут быть увеличены в десять раз. В настоящее время штрафы для физлиц составляют 300–500 рублей, для должностных лиц — от одной до двух тысячи рублей, для юрлиц — 10–20 тысяч рублей.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов призвал начать регулировать численность больших бакланов с весны 2026 года, а в качестве возможной меры он предложил «гонять беспилотниками» птиц, влияющих на снижение рыбного улова. Глава республики подчеркнул, что ситуация с численностью баклана требует кардинальных мер.

Россия
росреестр
дроны
слежка
участки
